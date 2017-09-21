Матьё: думаю, Неймар покинул «Барселону» из-за того, что был в тени Месси

Бывший защитник «Барселоны» Жереми Матьё, защищающий ныне цвета лиссабонского «Спортинга», поделился мнением о переходе нападающего сборной Бразилии Неймара из каталонского клуба в «ПСЖ». Матьё считает, что в первую очередь это обусловлено форвардом сине-гранатовых Лионелем Месси.
«Люди ни на мгновение не думали, что Неймар покинет «Барселону». Но это футбол, и это его решение. Я сам думаю, что Неймар покинул «Барселону» из-за того, что был в тени Месси. Полагаю, он хочет выиграть «Золотой мяч». Мне кажется, что он счастлив в «ПСЖ», поскольку забивает голы», — приводит слова Матьё ESPN.
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