Моуринью: возможно, английский футбол станет лучше без Кубка английской лиги

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после победы над «Бёртон Альбион» (4:1) в матче третьего раунда Кубка английской лиги подчеркнул, что не считает проведение этого турнира целесообразным.
«Если вы спросите, сможет ли английский футбол выжить или даже стать лучше без этого турнира, то я отвечу: «Возможно». В таком случае у нас, вероятно, будет больше сил на еврокубковые матчи.
Любой официальный турнир важен как для «Манчестер Юнайтед», так и для меня как тренера. Хочу, чтобы и игроки разделяли это мнение. Мы должны уважать турнир, его спонсоров, соперников, и многие из нас прилагают максимум усилий, чтобы победить в нём», — приводит слова Моуринью BBC.
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