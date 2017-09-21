Бенедетто: если кто-то говорит плохо о Месси, я даже не отвечаю ему

Нападающий сборной Аргентины Дарио Бенедетто выступил в защиту своего партнёра по команде Лионеля Месси. Форвард «Барселоны» нередко подвергался критике за свою игру в национальной команде. Звучали даже мнения, что в «альбиселесте» он не выкладывается так же, как в матчах за каталонскую команду.
«Меня раздражает, когда слышу критику в адрес Месси. Нет необходимости что-то говорить ему. Речь идёт о лучшем футболисте мира, который понимает и делает всё. И если кто-то говорит плохо о Месси, я даже не отвечаю ему, поскольку этот человек в футболе ничего не смыслит», — приводит слова Бенедетто Ole.
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