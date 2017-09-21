Защитник «Карпат» Федецкий после матча получил удар по лицу от болельщика

После финального свистка матча 1/16 финала Кубка Украины, в котором «Прикарпатье» обыграло «Карпаты», болельщики гостей устроили массовые беспорядки на стадионе в Ивано-Франковске, а футболисты львовян, которые подошли их успокоить, пострадали.
Защитник Артём Федецкий, который вышел к фанатам своей команды, получил удар по лицу от одного из болельщиков. Львовские болельщики после 65-й минуты едва не сорвали этот матч, но судья решил продолжить встречу.
Видео эпизода можно посмотреть на канале в Youtube Владимира Мулика.
Федецкий: во Львове я пережил самые радостные моменты своей карьеры