Орлов: надо, чтобы молодые игроки не уезжали из Санкт-Петербурга

Телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что выход «Тосно» в РФПЛ — это положительное событие для «Зенита» и Санкт-Петербурга.
«Появление «Тосно» в РФПЛ выгодно «Зениту». Играем с ними, считай, два матча дома. При этом вы видели, сколько болельщиков «Тосно» было на матче со «Спартаком»? Пришло около 14 тысяч! Две тысячи из Москвы, но всё-таки 12 своих. Это отличный результат для «Тосно». «Динамо» тоже играет на „Петровском“, правда, на «Малой арене». И сейчас у них будет рекорд посещаемости. Я живу в этом городе, знаю, что у «Динамо» есть болельщики. Традиции живы.
Чем больше команд, тем больше возможностей у мальчишек, которые заканчивают футбольные школы в Петербурге. Их больше 10, включая Академию и СДЮШОР «Зенита». Вы посмотрите, сколько ребят выпускается, но потом играет в других клубах РФПЛ. Посчитайте, сколько футболистов из Петербурга играет в Премьер-Лиге. Надо, чтобы в Питере были свои команды и молодые не уезжали, а дома играли в футбол», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
Полное интервью с Геннадием Орловым читайте на «Чемпионате».