Фатуллаев: «Ахмат» опасен при стандартах, но «Енисей» будет играть на победу

Полузащитник «Енисея» Азим Фатуллаев поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России с «Ахматом». Встреча состоится 21 сентября и пройдёт на стадионе «Футбол-Арена «Енисей».
«Ахмат» — клуб Премьер-Лиги с хорошим подбором игроков и сильным тренерским штабом. У грозненцев построена игра, особо опасны их стандарты. Но мы, как и всегда, будем играть только на победу», — цитирует Фатуллаева пресс-служба клуба.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Енисей» — «Ахмат». Начало – 15:00 мск.
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