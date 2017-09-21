Орлов: Кузяев — открытие не только для «Зенита», но и для сборной

Телекомментатор Геннадий Орлов назвал полузащитника Далера Кузяева открытием первой части сезона в «Зените».
«Кузяев — открытие не только для «Зенита», но и для сборной. Правда, прошло всего 10 туров. Нужно продолжать себя проявлять, конкуренция в команде мощнейшая. Почему он присел на лавку? Возможно, ему дали отдохнуть, сейчас ого-го какая конкуренция. Ещё появился Ригони, тоже полузащитник.
Из аргентинцев, конечно, Маммана очень интересен. Ну и Краневиттер. Он невольно становится конкурентом Паредеса. Его передача на Дриусси в матче с «Уфой» — это фантастика. Потрясающий пас в коридор — нужно уметь так исполнить.
Ерохин, например, тоже видит поле, но исполнительского мастерства пока маловато. Среди игроков атаки у него больше всего брака. Когда Ерохин играл за «Урал», то был центральным нападающим и забивал. За «Ростов» в матче «Зенитом», например, здорово забил. Если он будет точнее и продолжит бить по воротам, то поборется за место в основном составе», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
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