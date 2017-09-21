Защитник «Милана» Абате признался, что подумывал о завершении карьеры

Защитник «Милана» Иньяцио Абате подумывал о завершении игровой карьеры. Об этом футболист рассказал в беседе с пресс-службой клуба после победы над СПАЛ (2:0) в матче 5-го тура итальянской Серии А. В марте 30-летний защитник получил травму глаза.
«Трудно вспоминать этот момент. Не буду отрицать, что какое-то время думал, что завершу карьеру и не вернусь. Но сейчас всё идёт хорошо, мой глаз восстанавливается.
Я должен поблагодарить медицинский персонал клуба, старый и новый. Теперь я счастлив и рад, что появился в основном составе на «Сан-Сиро». Я бы напряжён и взволнован», — рассказал Абате.
Матч против СПАЛ стал для Иньяцио Абате вторым в текущем сезоне.
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