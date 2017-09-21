Для вотума недоверия главе «Барселоны» Бартомеу собрано более 10 тыс. подписей

Бывший кандидат в президенты «Барселоны» Агусти Бенедито, который ранее выразил желание вынести вотум недоверия нынешнему руководителю каталонского клуба Хосепу Бартомеу, рассказал, что на территории стадиона «Камп Ноу» во время двух домашних матчей сине-гранатовых было собрано более 10 тыс. подписей в поддержку вотума.
Для того чтобы вынести вотум недоверия, нужно собрать 16 тыс. подписей. Пока неизвестно точное количество собранных подписей, а также сколько было собрано подписей в стационарных пунктах вне «Камп Ноу».
Начался сбор подписей для выдвижения вотума недоверия руководству «Барселоны»