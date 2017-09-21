На футбольных матчах в Москве за 2 года установлено почти 100 проявлений расизма

За прошедшие два года на футбольных мероприятиях в Москве было зафиксировано почти 100 актов проявления расизма и 21 нападение. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
«За футбольные мероприятия 2014-2016 годов было выявлено 99 актов проявления расизма, дискриминации и ксенофобии и 21 реальное нападение. И это касается российских болельщиков и команд», — цитирует Поляеву «Интерфакс».
Она отметила, что в мире существует опыт борьбы с проявлениями расизма с помощью «специально обученных людей, которые наблюдают за поведением болельщиков прямо с трибун».
«В случае проявления ксенофобии этот человек сообщает судье, и матч может быть приостановлен, а если конфликт не урегулирован, матч может быть прерван. Такая возможность наблюдения в России тоже может быть», — добавила омбудсмен.