Гасилин прооперирован в Германии и пропустит от одного до трёх месяцев

Нападающий «Амкара» Алексей Гасилин прооперирован в Германии по поводу обострения старой травмы голеностопного сустава. Операцию провёл профессор, доктор медицины Кристоф Лилль.
Гасилин чувствует себя хорошо, уже в пятницу его выпишут из клиники и он вернётся в Россию. По прогнозам немецких врачей, восстановление займёт от одного до трёх месяцев.
«Партнёры по команде, тренеры и сотрудники клуба желают Алексею скорейшего выздоровления и как можно быстрее возвратиться на футбольное поле», — говорится на официальном сайте клуба.
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