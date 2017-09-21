Тренер сборной Бельгии: перейдя в «Манчестер Юнайтед», Лукаку стал более зрелым

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, работавший с Ромелу Лукаку и в «Эвертоне», лестно отозвался о своём подопечном, который во время летнего трансферного окна перешёл в «Манчестер Юнайтед».
«Я вижу большую разницу в плане его зрелости. Он всё тот же молодой игрок, которого мы когда-то купили, тот же бомбардир, но с невероятной зрелостью. Здорово наблюдать за этим, но у него много времени для прогресса.
Каждый, кто играет с ними понимает, что это умный футболист. Переходя в «МЮ», он был сосредоточен на том, чтобы проявить себя с лучшей стороны, и ему это удалось», — цитирует Мартинеса ESPN FC.
В текущем сезоне АПЛ Ромелу Лукаку принял участие в 5 матчах и забил 5 голов.
«МЮ» попросил запретить фанатам петь песню о Лукаку, посчитав её расистской