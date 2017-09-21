«Ахмат» объявил состав на матч 1/16 финала Кубка России с «Енисеем»

«Ахмат» объявил стартовый состав на выездной матч 1/16 финала Кубка России с «Енисеем». Встреча состоится сегодня в Красноярске, начало игры запланировано на 15:00 по московскому времени.
«Ахмат»: Городов, Семёнов, Анхель, Родолфо, Мохаммади, Исмаэл, Швец, Раванелли, Митришев, Садаев, Мбенге.
Запасные: Гудиев, Плиев, А. Кадыров, Х. Кадыров, Лео, Роши, Бацуев, Бериша, Ахъядов, Сампайо.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Енисей» — «Ахмат».
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