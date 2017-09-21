Венгер: у меня нет предвзятого отношения к Алексису Санчесу

У главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера нет предвзятого отношения к нападающему Алексису Санчесу. Об этом французский специалист сказал, отвечая на вопрос, почему чилиец в матче чемпионата Англии с «Челси» (0:0) вышел лишь на замену, а в игре Кубка лиги с «Донкастером» (1:0) появился в стартовом составе.
«У меня нет предвзятого отношения к нему. Я просто пытаюсь привести Санчеса в его лучшую форму. Для меня важны как Лига Европы, так и Кубок лиги. У него был длительный отпуск, Санчес вернулся не в лучшей форме, и нам потребовалось время, чтобы он набрал её, а потом Алексис получил травму.
Если вы смотрели вчерашний матч, вы можете заметить, что он прибавляет. Все игроки входят в мои планы, никакой предвзятости. Я сказал, что против «Челси» выбрал состав, который может быть хорош при контратаках. Алексис мог бы сыграть, будь он готов на сто процентов.
В моём распоряжении 6-7 нападающих. Если сегодня играют трое, другие получат игровую практику в середине недели, независимо от того, что это за турнир», — цитирует Венгера пресс-служба клуба.