В Хорватии сообщили, что Срна провалил допинг-тест весной нынешнего года

Одна из допинг-проб игрока «Шахтёра» Дарио Срны, взятая весной нынешнего года, дала положительный результат, утверждает хорватское издание Jutarnji List.
Ранее в СМИ уже сообщалось, что хорватский футболист Срна мог провалить допинг-тест, из-за чего не полетел с командой на игру в Одессу. Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека тогда объяснил отсутствие Срны ротацией.
Издание отмечает, что хорват мог сдать положительный допинг-тест на одном из украинских контролей, так как в этот период он не играл за «Шахтёр» в еврокубках. Последний матч в Лиге Европы в сезоне-2016/17 Срна провёл против «Сельты» 23 февраля.
Фонсека прокомментировал отсутствие Срны в матче «Черноморец» — «Шахтёр»