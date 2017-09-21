Р. Нигматуллин: «Локо» сыграет вничью с «Крыльями» и выиграет в серии пенальти

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России, где 21 сентября встретятся московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов».
«Когда командой руководит Юрий Сёмин, «Локомотив» хорошо участвует в турнире. Данный состав сильно подходит под кубковую систему. Тренер ставит определённую задачу под каждый матч. Считаю «Локомотив» кубковой командой.
Не сказал бы, что москвичам достался самый сложный соперник на данном этапе. Курский «Авангард» или «Динамо» из Санкт-Петербурга находятся на том же уровне, что и «Крылья Советов». Кубок России тем и интересен, что могут быть неожиданные результаты. Конечно, команды по-разному относятся к турниру. Клубы Премьер-Лиги выставляют дублирующие составы, что приводит к неутешительным результатам. Уверен, что Юрий Павлович серьёзно подошёл к данному вопросу, поэтому выпустит в Самаре основных игроков. Потому что именно победа в Кубке дала «Локо» путёвку в групповой этап Лиги Европы этого сезона.
Мой прогноз: ничья в основное время и победа «Локомотива» в серии пенальти. «Железнодорожники» играют с переменным успехом. Команда находится наверху турнирной таблицы чемпионата России, но умудряется проиграть «Амкару», который барахтается в зоне вылета», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Локомотив». Начало – в 18:30 мск.