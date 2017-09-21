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Завершивший карьеру Штарке вернулся в «Баварию» из-за травмы Нойера

21 сентября 2017, четверг. 17:15 Футбол

Голкипер Том Штарке, который по окончании прошлого сезона принял решение завершить карьеру игрока, вернулся в «Баварию». Об этом сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба. Возвращение 36-летнего вратаря связано с травмой Мануэля Нойера, который выбыл из строя до января.

«Пока Ману не вернётся, Том будет работать с нами. Он третий вратарь, второй – Кристиан Фрюхтль. Место травмированного Нойера займёт Свен Ульрайх», — рассказал главный тренер Карло Анчелотти.

На протяжении карьеры Штарке принял участие всего в 10 официальных матчах за «Баварию».

Штарке: думаю, на старте сезона Нойер будет в строю
Источник: Официальный сайт ФК "Бавария" Сообщить об ошибке
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Бавария Мануэль Нойер Трансферы
Новости. Футбол
21 сентября 2017, четверг
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