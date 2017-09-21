Завершивший карьеру Штарке вернулся в «Баварию» из-за травмы Нойера

Голкипер Том Штарке, который по окончании прошлого сезона принял решение завершить карьеру игрока, вернулся в «Баварию». Об этом сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба. Возвращение 36-летнего вратаря связано с травмой Мануэля Нойера, который выбыл из строя до января.
«Пока Ману не вернётся, Том будет работать с нами. Он третий вратарь, второй – Кристиан Фрюхтль. Место травмированного Нойера займёт Свен Ульрайх», — рассказал главный тренер Карло Анчелотти.
На протяжении карьеры Штарке принял участие всего в 10 официальных матчах за «Баварию».
Штарке: думаю, на старте сезона Нойер будет в строю