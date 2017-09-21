Жемалетдинов: Бердыев говорил нам, что игра с «Оренбургом» будет тяжёлой

Нападающий «Рубина» Рифат Жемалетдинов поделился впечатлениями от победы над «Оренбургом» (2:0) в гостевом матче 1/16 финала Кубка России.
«Ещё до игры тренер нам говорил, что игра будет тяжёлая, что команда хорошая, с опытными квалифицированными игроками. Они играют в пять защитников, как и мы. Защитники, повторюсь, опытные, очень тяжело было вскрыть их. Хорошо, что забили два гола и не пропустили. Это самое главное.
Мы играли на победу, поздравляю свою команду, что выиграли и идём дальше", — приводит слова Жемалетдинова официальный сайт «Рубина».
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