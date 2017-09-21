«Крылья Советов» — «Локомотив»: стартовые составы на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Локомотива» на предстоящий сегодня в Самаре матч 1/16 финала Кубка России.
«Крылья Советов»: Конюхов, Надсон, Таранов, Зотов, Немчанинов, Ткачук, Башкиров, Зинков, Клёнкин, Мияйлович, Корниленко.
«Локомотив»: Медведев, Ротенберг, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Ан. Миранчук, Фернандеш, Лысов, Эдер.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Локомотив». Начало — в 18:30 мск.
Р. Нигматуллин: «Локо» сыграет вничью с «Крыльями» и выиграет в серии пенальти