Панов: желаю «Уфе» победы в Кубке России

Бывший нападающий сборной России Александр Панов пожелал «Уфе» добиться успеха в Кубке России.
«Конечно, Уфа для меня не родной город, но здесь я уже бывал и здесь работает в прошлом игрок ЦСКА и сборной Сергей Богданович Семак, с которым мы вместе во Франции играли. Хочу пожелать „Уфе“ победы, потому что город заслуживает не только хоккейной команды, но и футбольной. Всё-таки футбол для меня и большинства жителей нашей страны — это спорт номер один. Пожелаем им пройти в Кубке как можно дальше, а может быть, его и выиграть», — заявил Панов в видеоинтервью, опубликованном на официальном канале «Уфы» в YouTube.
На стадии 1/16 финала Кубка России «Уфа» сыграет сегодня в Дзержинске с командой «Олимпиец» из Нижнего Новгорода.