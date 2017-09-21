«Арарат» — «СКА-Хабаровск»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 1/16 финала Кубка России, в котором московский «Арарат» сыграет на своём поле со «СКА-Хабаровск». Встреча пройдёт сегодня, 21 сентября, на стадионе имени Эдуарда Стрельцова.
«Арарат»: Сугробов, Кацалапов, Тараканов, Самошников, Ребко, Квеквескири, Хурцидзе, Пугин, Лебеденко, Павлюченко, Тобоев.
«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Черевко, Пуцко, Гришко, Баляйкин, Никифоров, Казанков, Дедчко, Калинский, Корян, Барбаро.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арарат» – «СКА-Хабаровск». Начало встречи — в 19:00 мск.