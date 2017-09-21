Девочка: Дзюба, зачем ты меня за косички дёргал? Ай-ай-ай!

Девочка, над которой пошутил нападающий «Зенита» Артём Дзюба, обратилась к футболисту, который дёргал её за косичку.
Дзюба перед домашним матчем 10-го тура российской Премьер-Лиги с «Уфой» (3:0) разыграл одну из девочек, которая выходила на поле вместе с футболистами. Форвард в подтрибунном помещении, стоя сзади, дёргал её за косички, при этом показывая девочке, что это делает не он, а стоящий рядом с ней мальчик.
Видео этого забавного эпизода стало очень популярным в Интернете, а девочка получила в подарок футболку Дзюбы.
«Дзюба, зачем ты меня за косички дёргал? Ай-ай-ай! Вот теперь ты мой самый любимый футболист. Спасибо за футболку. Я мечтаю, чтобы ты был лучшим игроком в мире», — отправив воздушный поцелуй, сказала шестилетняя Элина Николаева, сообщает интернет-издание «Лайф».
Посмотреть забавный эпизод можно на «Чемпионате».