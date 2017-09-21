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Кононов: хочу извиниться перед всеми болельщиками «Ахмата»

21 сентября 2017, четверг. 18:45 Футбол

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов выступил на пресс-конференции после гостевого поражения от «Енисея» (0:3) в матче 1/16 финала Кубка России.

«Хочу поздравить „Енисей“ с хорошей игрой и победой! Мне очень понравилась команда, думаю, они сейчас не зря занимают лидирующую позицию в ФНЛ. Желаю им удачи и успехов, чтобы команда была в Премьер-Лиге. То, что мы проиграли, — это наша вина целиком и полностью, всей команды. Я думаю, что это случилось из-за того, что не смогли ответить тем скоростям, которые предложил „Енисей“. Здесь много факторов, возможно, это связано с дальней поездкой в Хабаровск и сменой часовых поясов. В первую очередь дело в нас. Хочу извиниться перед всеми болельщиками „Ахмата“.

Насколько для нас был важен Кубок России? Конечно важен. Мы сегодня играли основным составом, потому что хотели победить. Клуб хочет двигаться вперёд, очень важно было сегодня выиграть. „Енисей“ очень организованно играл и заслужил, наверное победу, хотя по моментам можно поспорить — мы создали немало моментов, но „Енисей“ забивал, а мы — нет», — приводит слова Кононова официальный сайт «Енисея».

«Енисей» разгромил «Ахмат» и вышел в 1/8 финала Кубка России
Источник: Официальный сайт ФК "Енисей" Сообщить об ошибке
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Ахмат ФК Енисей Олег Кононов
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21 сентября 2017, четверг
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