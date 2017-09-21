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Аленичев: в матче с «Ахматом» мои ребята показали фантастический футбол

21 сентября 2017, четверг. 19:00 Футбол

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев выступил на пресс-конференции после домашней победы над «Ахматом» (3:0) в рамках 1/16 финала Кубка России.

«Много сил и эмоций сегодня отдано. Сегодня мои ребята, считаю, показали на фоне сильного соперника, команды Премьер-Лиги, которая выставила сильнейший состав, фантастический футбол. Результат сегодня впечатлил и вас, и наших болельщиков! Футбол у нас был сегодня очень сильный. Порадовало, что ребята не испугались такого грозного соперника, как “Ахмат”, а где-то даже его превосходили.

Сейчас не хотелось бы говорить много комплиментов в адрес ребят, которые они, конечно, заслужили, потому что в воскресенье не менее серьёзная и важная игра с “Крыльями Советов”. У нас до матча два дня, попросил парней, чтобы профессионально отнеслись к подготовке к следующей игре", — приводит слова Аленичева официальный сайт «Енисея».

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Источник: Официальный сайт ФК "Енисей" Сообщить об ошибке
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Ахмат ФК Енисей Дмитрий Аленичев
Новости. Футбол
21 сентября 2017, четверг
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