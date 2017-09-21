Спиридонов: «Енисей» напомнил «Спартак» 90-х

Известный российский волейболист доигровщик «Енисея» Алексей Спиридонов поделился впечатлениями от игры футбольный команды «Енисей».
В матче 1/16 финала Кубка России подопечные Дмитрия Аленичева в Красноярске со счётом 3:0 разгромили «Ахмат».
«Отличная игра, думаю, „Енисею“ пора выходить в Премьер-Лигу! Они этого на сегодняшний момент заслуживают. Они полностью переиграли „Ахмат“, который выступает в Премьер-Лиге. По матчу „Енисей“ напомнил „Спартак“ 90-х — стеночки, забегания, красивые голы.
Я второй раз на матче красноярцев — в прошлом сезоне и сейчас это две разные команды", — приводит слова Спиридонова официальная страница «Енисея» в соцсети «ВКонтакте».
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