Штарке: «Бавария» может на меня рассчитывать

Голкипер «Баварии» Том Штарке, о возобновлении карьеры которого сегодня объявил мюнхенский клуб, отметил, что не растерял игровую форму и на него можно рассчитывать.
«Я, конечно же, готов, в том числе физически. «Бавария» может на меня рассчитывать, когда ей потребуется помощь», — приводит слова Штарке Sport Bild.
36-летний футболист объявил о завершении карьеры прошлым летом, после чего он перешёл на должность координатора по работе с вратарями молодёжного состава клуба. Однако в связи с травмой основного голкипера «Баварии» Мануэля Нойера, который выбыл из строя до января, Том принял решение о возобновлении карьеры.
Штарке выступал за «Баварию» с 2012 по 2017 год, однако на протяжении карьеры он принял участие всего в 10 официальных матчах за мюнхенцев.