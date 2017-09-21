Бенедито заявил, что Бартомеу врёт о продлении контракта Месси с «Барселоной»

Бывший кандидат в президенты «Барселоны» Агусти Бенедито, в начале сентября выдвинувший вотум недоверия нынешнему руководству сине-гранатовых, заявил, что президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу врёт, говоря, что нападающий Лионель Месси продлил контракт.
«Бартомеу сказал, что контракт подписан, но это неправда. Контракт без подписи Месси не имеет юридической силы. Хотя он и был подписан его отцом, ему (Бартомеу. — Прим. «Чемпионата») нужна подпись игрока. Возможно, присутствие Бартомеу — главное препятствие, почему это не сделано.
Надеюсь, президент расскажет правду, потому что это не первый раз, когда он врёт», — приводит слова Бенедито Goal.