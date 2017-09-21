Видеообзор матча 1/16 финала Кубка России «Енисей» — «Ахмат»

Сегодня, 21 сентября, в матче 1/16 финала Кубка России сезона-2017/18 «Енисей» в Красноярске принимал «Ахмат» и добился разгромной победы.
Подопечные Дмитрия Аленичева забили в ворота грозненской команды, которую тренирует Олег Кононов, три мяча. В составе красноярского клуба отличились защитник Никита Чичерин, нападающий Александр Кутьин и полузащитник Алексей Исаев. Таким образом, «Енисей» вышел в 1/8 финала, где сыграет с командой «Луч-Энергия».
Видеообзор матча «Енисей» — «Ахмат» доступен на канале «Енисея» в YouTube.
Аленичев: в матче с «Ахматом» мои ребята показали фантастический футбол