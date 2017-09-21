Обухов: «Спартак» поборется за титул, если не будет терять очки, ведя в счёте

Нападающий «Кубани» Владимир Обухов, являющийся воспитанником «Спартака», не сомневался в том, что красно-белые приедут на матч 1/16 финала Кубка России основным составом. Об этом футболист заявил в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову. Напомним, что «Спартак» в Краснодаре одержал победу над «Кубанью» со счётом 2:0.
«Даже не думал, что может быть иначе. В чемпионате у «Спартака» не складывается. «Зенит» выглядит на голову сильнее. Думаю, они сделают ставку на Кубок.
Что касается перспектив в чемпионате, то большую роль сыграет вторая часть сезона, нужно хорошо подготовиться зимой. Главное — не терять очки в таких матчах, как с «Динамо», ЦСКА, «Локомотивом» и «Тосно». Вроде «Спартак» ведёт в счёте, но проигрывает. Если не будет так терять очки, ещё поборется за чемпионство", — поведал Обухов.