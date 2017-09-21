Фанатский «вираж» «Зенита» на матче 1/16 финала Кубка России с «Динамо СПБ» на стадионе «Санкт-Петербург» устроил красочный перформанс.
Перфоманс был посвящён 37-му дню рождения фанатского движения, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. 21 сентября 1980 года болельщики «Зенита» впервые отправились на выездную игры с московским «Спартаком». 37 лет назад на первый выезд в Москву отправились 44 человека.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо СПБ» — «Зенит». Идёт первый тайм, счёт не открыт.
«Вираж» «Зенита» устроил перфоманс к 37-му дню рождения фанатского движения
Фото: Дарья Тубольцева, «Чемпионат»