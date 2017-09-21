«Амкар» разгромил «Факел» в 1/16 финала Кубка России

В матче 1/16 финала Кубка России сезона-2017/18 пермский «Амкар» в Воронеже со счётом 4:0 разгромил местный «Факел».
Подопечные Гаджи Гаджиева вышли вперёд на 7-й минуте, когда точным ударом отметился Станислав Прокофьев. Второй гол гости забили на 63-й минуте — отличился Михаил Сиваков. На 76-й минуте Александр Рязанцев забил третий гол «Амкара», а окончательный результат на 84-й минуте установил Прокофьев, оформивший дубль.
На стадии 1/8 финала Кубка России соперником «Амкара» станет «Ростов». Матч состоится в конце октября.