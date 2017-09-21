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«Крылья Советов» обыграли «Локомотив» и вышли в 1/8 финала Кубка России

21 сентября 2017, четверг. 21:03 Футбол

В матче 1/16 финала Кубка России самарские «Крылья Советов» принимали на своём поле действующего победителя турнира — московский «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Металлург» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2 после дополнительного времени.

В основное время в составе самарцев гол забил Евгений Башкиров, ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович. За «железнодорожников» голы забили Алексей Миранчук и Соломон Кверквелия, отличившийся уже на третьей компенсированной минуте. В дополнительное время точный удар Данила Клёнкина принёс победу самарской команде.

Таким образом, «Локомотив» своё участие в Кубке России завершил, а «Крылья Советов» вышли в 1/8 финала, в которой встретятся с «Рубином» (25 октября).

«Локомотив» стал девятым клубом РФПЛ, вылетевшим на стадии 1/16 финала Кубка России. Ранее турнир покинули «Анжи», «Краснодар», «Динамо», «Арсенал», ЦСКА, «Урал», «Ахмат» и «Уфа».

Кубок России. 1/16 финала
21 сентября 2017, четверг. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
3 : 2 ДВ
Локомотив
Москва
1:0 – Башкиров – 52, 1:1 – Миранчук – 76, 2:1 – Пейчинович – 85 (автогол), 2:2 – Кверквелия – 90+3, 3:2 – Клёнкин – 108
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
21 сентября 2017, четверг
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