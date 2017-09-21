Гаджиев: проблемы у «Амкара» остаются, «Факел» в некоторых ситуациях их обнажал

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев выступил на пресс-конференции после гостевой победы над «Факелом» (4:0) в матче 1/16 финала Кубка России.
«Такой счёт, что может показаться, что лёгкая игра была. На самом деле, нет. Всё стало проще, когда «Факел» всей командой пошёл вперёд и зоны оголились. Мы этим воспользовались, у нас всё же более квалифицированные исполнители. К сезону мы по ряду причин не совсем подготовились. Но всё же с «армейцами» и «Зенитом» у нас были такие игры, что мы достойно проиграли. Исполнители у них хорошие, они воспользовались ситуациями у наших ворот. Но и сказать, что у нас все проблемы решены и что мы сильные и грозные, нельзя. Проблемы остаются. И «Факел» в некоторых ситуациях эти проблемы обнажал. Мы теряли мячи в таких моментах, когда воронежцы начинали играть быстро и шли в отбор. Проблемы остаются, но мы стараемся их решать.
Мы должны исходить из конкретных игр. Мы ехали сюда и понимали, что местная команда чуть менее квалифицированная, чем наша. Но «Локомотив» более квалифицированная команда, чем наша, однако мы же её обыграли! Мы будем играть в полную силу в каждой кубковой игре, и подход не будет с двойными стандартами. Посмотрим, что из этого выйдет. Что касается физического состояния местной команды, то мне кажется, что оно неплохое. Могу сказать, что у нас на данный момент хорошее состояние и что динамика с обеих сторон была хорошая, не ползучая была игра. Конечно, надо учитывать и эмоциональный фактор, и все игроки «Факела» хотели себя проявить. Так что по одной игре выводы делать сложно», — цитирует Гаджиева официальный сайт «Амкара».