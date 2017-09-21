Определились все участники 1/8 финала Кубка России

Завершились все матчи 1/16 финала Кубка России сезона-2017/18 и определились все участники 1/8 финала турнира.
Состав пар 1/8 финала Кубка России выглядит следующим образом:
«Динамо СПб» — «СКА-Хабаровск»
«Олимпиец» — «Шинник»
«Авангард» Курск – «Тамбов»
«Ростов» — «Амкар»
«Спартак» Москва – «Спартак-Нальчик»
«Крылья Советов» — «Рубин»
«Томь» — «Тосно»
«Енисей» — «Луч-Энергия»
Все матчи этой стадии турнира запланированы на 25 октября. Победители пар выйдут в четвертьфинал, матчи которого состоятся в конце февраля и начале марта 2018 года. Полуфиналы запланированы на апрель, а финальный матч турнира — на 9 мая.
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