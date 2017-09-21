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Определились все участники 1/8 финала Кубка России

21 сентября 2017, четверг. 22:33 Футбол

Завершились все матчи 1/16 финала Кубка России сезона-2017/18 и определились все участники 1/8 финала турнира.

Состав пар 1/8 финала Кубка России выглядит следующим образом:

«Динамо СПб» — «СКА-Хабаровск»

«Олимпиец» — «Шинник»

«Авангард» Курск – «Тамбов»

«Ростов» — «Амкар»

«Спартак» Москва – «Спартак-Нальчик»

«Крылья Советов» — «Рубин»

«Томь» — «Тосно»

«Енисей» — «Луч-Энергия»

Все матчи этой стадии турнира запланированы на 25 октября. Победители пар выйдут в четвертьфинал, матчи которого состоятся в конце февраля и начале марта 2018 года. Полуфиналы запланированы на апрель, а финальный матч турнира — на 9 мая.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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