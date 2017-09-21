Манчини: матч был омрачён многочисленными судейскими ошибками

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после поражения от «Динамо СПБ» (2:3 ДВ) в матче 1/16 финала Кубка России поздравил соперника с победой, а также заявил о многочисленных судейских ошибках. Напомним, что на 10-й минуте у сине-бело-голубых был удалён Миха Мевля, а победный мяч бело-голубые забили с пенальти.
«Поздравляю петербургское «Динамо» с этой победой. Я отношусь серьёзно абсолютно ко всем матчам. Я не могу играть одним составом в четверг, воскресенье и потом в следующий четверг. Те, кого я выпустил в старте, должны были выкладываться по-максимуму. С самого начала, с момента удаления Мевли игра складывалась не в нашу сторону, однако ребята боролись и я благодарен им за это.
Мне очень жаль. Мы очень хотели дойти до финала. Подчеркну, что ребята играли очень хорошо, я им благодарен и они молодцы. Матч был омрачён многочисленными судейскими ошибками, но ребята — молодцы, что так играли и боролись», — приводит слова итальянского специалиста официальный сайт «Зенита».