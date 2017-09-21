Манчини: Капленко был лучшим на поле в составе «Зенита» в матче с «Динамо СПб»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после поражения в матче 1/16 финала Кубка России с «Динамо СПБ» (2:3 ДВ) выразил мнение, что лучшим на поле в составе его команды был 18-летний белорусский полузащитник Кирилл Капленко.
«Почему не сделал замену после удаления Мевли, а перевёл в центр обороны Капленко? Мне кажется, что Капленко сегодня был лучшим на поле.
Напомнила ли сегодняшняя атмосфера матча миланское или римское дерби? Не могу сказать, что она была похожа на то же миланское дерби. Но было бы хорошо, если бы «Динамо» играло в Премьер-Лиге, — не пришлось бы далеко ехать», — цитирует Манчини официальный сайт «Зенита».