Тарасов провёл 150-й матч за «Локомотив»

Матч 1/16 финала Кубка России «Крылья Советов» — «Локомотив» (3:2 ДВ) стал 150-м в составе «железнодорожников» для полузащитника Дмитрия Тарасова, сообщает официальный сайт московского клуба.
Тарасов выступает за «Локомотив» уже семь лет. Он дебютировал в составе красно-зелёных 14 марта 2010 года в игре с «Рубином». В 150 матчах за «Локомотив» на счету 30-летнего Тарасова 11 голов. В этом сезоне он провёл 11 матчей, забил гол и сделал одну голевую передачу.
Напомним, рекордсменом по количеству матчей за «Локомотив» является Дмитрий Лоськов (421 матч).
«Крылья Советов» обыграли «Локомотив» и вышли в 1/8 финала Кубка России