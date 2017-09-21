Кулишев: «Динамо СПБ» в матче с «Зенитом» помог футбольный бог

Полузащитник «Динамо СПБ» Артём Кулишев прокомментировал победу над «Зенитом» (3:2 ДВ) в матче 1/16 финала Кубка России.
«Ребята молодцы, всех поздравляю. Команда просто друг за друга билась. Предполагали ли мы, что выиграем? «Зенит» — топовый клуб, конечно. Мне кажется, победе способствовали желание, командный дух. Мы бились с первой до последней минуты, поэтому и победили. Настраивались как на последний бой. Не думали, что мы сильнее, но футбольный бог нам помог. Считаю, что все молодцы.
После второго гола «Зенита» не было мысли, что проиграем. Нам нужно было просто успокоиться, взять мяч под контроль. Игра давалась. При счёте 2:0 у нас не было мандража. Должны были навязывать свой футбол, «Зенит» давал играть. Слава богу, что помог пенальти», – передаёт слова Кулишева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.