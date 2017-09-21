«Динамо СПб» обыграло «Зенит» впервые за 52 года

В матче 1/16 финала Кубка России «Динамо СПб» на своём поле обыграло «Зенит» со счётом 3:2 в дополнительное время.
Таким образом, «Динамо СПб» одержало первую победу над «Зенитом» с мая 1965 года, когда обыграло принципиального соперника в 1/16 финала Кубка СССР со счётом 2:1. С тех пор и до сегодняшнего дня команды встречались четыре раза, и все четыре матча завершались победами «Зенита».
Статистика личных встреч «Динамо СПб» с «Зенитом» за всю историю и во всех турнирах теперь выглядит следующим образом: 12 побед, 5 ничьих, 13 поражений.
Точилин: город и футбол выиграют от возрождения понятия «петербургское дерби»