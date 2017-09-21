Видеообзор матча 1/16 финала Кубка России «Арарат» — «СКА-Хабаровск»

В матче 1/16 финала Кубка России московский «Арарат» принимал на своём поле «СКА-Хабаровск».
Встреча проходила на стадионе имени Эдуарда Стрельцова и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Хозяева вышли вперёд в счёте на 48-й минуте после того, как отличился Виктор Земченков. Однако в оставшееся время хабаровчанам удалось переломить ситуацию в свою пользу. Автогол Егора Тараканова и точный удар Николая Калинского принесли победу СКА.
Таким образом, «СКА-Хабаровск» вышел в 1/8 финала Кубка России и встретится с «Динамо СПБ».
Видеообзор матча «Арарат» — «СКА-Хабаровск» смотрите на «Чемпионате».
Поддубский: «СКА-Хабаровск» в матче с «Араратом» проявил характер