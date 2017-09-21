Игроки «Динамо СПб» получат повышенные премиальные за победу над «Зенитом»

Главный тренер «Динамо СПБ» Александр Точилин рассказал о повышенных премиальных, которые получит команда за победу над «Зенитом» в матче 1/16 финала Кубка России.
«Понятно, что ребята у нас профессионалы, им нужно зарабатывать деньги, кормить семьи. Премиальные у нас есть за каждую победу. Сегодня они, понятно, чуть выше по сравнению с тем, когда играем в ФНЛ», — заявил наставник «Динамо» на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, «Динамо СПБ» выиграло у «Зенита» на стадионе «Санкт-Петербург» со счётом 3:2. Победный гол с пенальти был забит в дополнительное время.
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