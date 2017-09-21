Хавбек «Динамо СПб»: после победы над «Зенитом» ощущения непередаваемые!

Полузащитник «Динамо СПб» Максим Рогов прокомментировал домашнюю победу над «Зенитом» (3:2 ДВ) в матче 1/16 финала Кубка России.
«Ощущения непередаваемые! Мы одержали победу! Конечно, удаление у «Зенита» немножко помогло нам. Но всё равно я считаю, что мы заслуженно выиграли. Атмосфера на стадионе сегодня была потрясающей. Я и многие наши ребята впервые играли при таком количестве зрителей. Много родственников, наших болельщиков было на трибунах. Спасибо им большое за поддержку. Слышали поддержку динамовских болельщиков. Наверное, это помогло нам победить.
Удивлён ли судейством? Считаю, всё было по делу. И удаление, и пенальти. Не сказать, что я совсем удивлён. Что касается того, есть ли у нас шансы побороться за трофей после того, как вылетели многие клубы РФПЛ, то разговоры об этом идут. Посмотрим. Будем идти от игры к игре. В Хабаровске сыграем на победу.
Удивил ли соперник сегодня? Это «Зенит». Как он может чем-то не удивить? Сильная команда, европейского уровня. Но в первом тайме мы их переиграли. Во втором подустали», — передаёт слова Рогова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.