Книга: надеюсь, у «Динамо СПб» прибавится болельщиков после матча с «Зенитом»

Голкипер «Динамо СПб» Денис Книга прокомментировал домашнюю победу над «Зенитом» (3:2 ДВ) в матче 1/16 финала Кубка России.
«На «Зенит» повлияло удаление. Вдесятером им было тяжело играть. Это хорошая команда, но мы старались играть с ней в свой футбол. Думаю, наша победа заслуженная. Гол Леандро Паредеса — моя ошибка. Мяч полетел вверх, потом вниз, и я чуть-чуть подсел. Надо было две руки ставить и отбивать.
Атмосфера на «ленинградском дерби»? Шикарный стадион, атмосфера на высшем уровне. Надо стремиться только сюда. О еврокубках не задумываемся. Пока думаем о выполнении задачи на чемпионат.
Сейчас «Динамо СПб» думает о чемпионате. Уже завтра вылетаем в Новосибирск. Выходных нет. Главное, не витать в облаках, а побыстрее перестроиться на ФНЛ. В Кубке России надо просто максимально настраиваться на каждую следующую игру. Многие команды первого дивизиона как раз прошли дальше за счёт более высокого настроя. Теперь мы полетим в Хабаровск, будет тяжёлый перелёт. Хотя мне не привыкать. Дадим бой.
Надеюсь, что у «Динамо» прибавится болельщиков в Петербурге после этого матча. Мы не били мяч вперёд просто так, а старались разыгрывать его, комбинировали. «Динамо» старалось играть в футбол. Думаю, провели качественный матч. Болельщикам должно было понравиться. Пять голов — это хорошо для зрителей, а для меня не очень. Но мы всё равно молодцы, выиграли», — передаёт слова голкипера корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.