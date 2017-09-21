Паредес: всё усложнило удаление Мевли, «Зенит» был вынужден играть в другую игру

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес прокомментировал поражение в матче 1/16 финала Кубка России с «Динамо СПБ» (2:3 ДВ).
Напомним, «Зенит» уже на 10-й минуте встречи, проходившей на стадионе «Санкт-Петербург», остался вдесятером. Удалён был защитник Миха Мевля.
«На мой взгляд, всё усложнило удаление нашего игрока, потому что мы собирались играть в одну игру, а вынуждены были в другую. Я доволен, что забил, но этого не хватило, чтобы мы победили. Нужно было быть лучше, чтобы играть лучше. Показалось, что было много песка на поле. Как игралось с открытой крышей? Не заметили никакой разницы», — передаёт слова Паредеса корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Ригони: поле довольно ровное, но было очень много песка