ЦДКА Алдонина выиграл свою группу в первый день ЧР 8х8

В Москве на стадионе «Сетунь Парк» прошёл первый день чемпионата России по футболу 8х8. В борьбу вступили все 18 команд, при этом шесть московских коллективов провели по два матча.
После первого дня первое место в своей подгруппе обеспечил себе только московский ЦДКА, выигравший обе свои встречи. В первой из них голом отметился бывший капитан сборной России по футболу Евгений Алдонин.
22 сентября состоится последний тур группового этапа, а затем пройдёт раунд квалификации, в котором между собой сыграют вторые и третьи места подгрупп.
23 сентября в плей-офф с 1/6 финала в борьбу вступят победители групп, а также состоится раунд 1/3 финала.
В завершающий день турнира пройдёт «Финал трёх».
Результаты первого дня ЧР-2017
Группа А
«Трактор» (Сочи) — ЦДКА (Москва) — 1:6
ЦДКА — «ЮжВТИ» (Ростов-на-Дону) — 3:2
Группа В
«Альбатрос» (Чувашия) — «СТК Магистраль» (Москва) — 0:14
«СТК Магистраль» — «Леонов-МФЛ» (Курск) — 0:0
Группа С
«Ашага-Стал» (Дагестан) — «Легион» (Москва) — 3:0
«Легион» — ЭСПЦ (Старый Оскол) — 0:5
Группа D
«Профкам» (Набережные Челны) — АФК «Портер» (Москва) — 3:1
АФК «Портер» — «Джокер» (Новосибирск) — 1:3
Группа Е
СК «Волна» (Санкт-Петербург) — «Титан» (Москва) — 1:3
«Титан» — «Дуслар-Коньково» (Татарстан) — 0:3
Группа F
«Юлдуз» (Бабаюрт) — «Авангард» (Москва) — 2:0
«Авангард» — «Полёт» (Смоленск) — 2:1