Видеообзор матча 1/16 финала Кубка России «Крылья Советов» — «Локомотив»

В матче 1/16 финала Кубка России самарские «Крылья Советов» принимали на своём поле действующего победителя турнира — московский «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Металлург» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2 после дополнительного времени.
В основное время в составе самарцев гол забил Евгений Башкиров, ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович. У «железнодорожников» голы забили Алексей Миранчук и Соломон Кверквелия, отличившийся уже на третьей компенсированной минуте. В дополнительное время точный удар Данила Клёнкина принёс победу самарской команде.
Таким образом, «Локомотив» своё участие в Кубке России завершил, а «Крылья Советов» вышли в 1/8 финала, в которой встретятся с «Рубином» (25 октября).
Видеообзор матча «Крылья Советов» — «Локомотив» доступен на канале «Крыльев Советов» в YouTube.