«Лацио» может дозаявить на сезон экс-защитника «Спартака» Маурисио

В связи с большим количеством травм игроков оборонительной линии «Лацио» может внести в заявку на сезон своего защитника Маурисио, сообщает сайт журналиста Ди Марцио.
В лазарете «Лацио» оказались защитники Баштуш, Уоллес, Душан Баста и Стефан де Врей. В связи с этим тренерский штаб команды в ближайшее время примет решение по дозаявке Маурисио, который тренируется отдельно от основной команды.
Маурисио выступал в московском «Спартаке» на правах аренды в сезоне-2016/17. Ранее 29-летний бразилец выражал желание вернуться в стан красно-белых.
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