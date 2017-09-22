Семак: команды ФНЛ — фавориты в матчах данной стадии Кубка России

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал гостевое поражение от «Олимпийца» (1:1, по пенальти – 1-4) в матче 1/16 финала Кубка России.
«Результат для нас неприемлемый. Что касается самой игры, то надо забивать, когда есть моменты. «Уфа» создала моментов на несколько победных матчей. Игроки соперника старались, умирали на поле, ждали наших ошибок и дождались. Пенальти — это лотерея, но я считаю, что наша команда должна была сегодня выигрывать при любых раскладах и любом составе. Оправданий игре и вылету из Кубка нет.
К пенальтистам вопросов нет, даже когда пробили сильно выше ворот. Это эмоции, состояние, усталость накапливается, и ни один игрок, даже самый великий, не бьёт пенальти со стопроцентной реализацией. Не думаю, что наш вратарь удивился, когда к «точке» подошёл его коллега. Это нередкая ситуация в футболе. Есть игрок, который бьёт пенальти, и есть вратарь, который хочет отбить удар. Сильнее оказывается тот, кому больше везёт.
Фаворитами в Кубке России на данном этапе являются как раз команды ФНЛ. Они очень серьёзно подходят к турниру. Для нас это возможность выпустить тех игроков, которые реже выходят на поле, дать им шанс доказать, проявить себя. «Уфа» играет в очень плотном графике, матчи проходят через два дня, и мы просто не могли привезти сильнейших игроков, которым нужно восстанавливаться к следующей встрече», — сказал Семак на послематчевой пресс-конференции.
Сразу 10 клубов РФПЛ не смогли выйти в 1/8 финала Кубка России. Турнир покинули «Анжи», «Краснодар», «Динамо», «Арсенал», ЦСКА, «Урал», «Ахмат», «Уфа», «Локомотив» и «Зенит».