Ткаченко: если у Слуцкого не будет результата, от пиара останется только футбол

Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко поделился мнением о работе Леонида Слуцкого в Англии. Экс-наставник ЦСКА и сборной России возглавляет «Халл Сити», занимающий 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.
— У него очень хорошо с пиаром — вызывает интерес, к нему хорошо относятся как болельщики, так и медиа. Слуцкий — яркий, открытый, нравится футболистам. Видно, что сегодня у него хороший микроклимат в команде. Но это всё прекратится или ухудшится от отсутствия результатов. Тогда останется только футбол, — подчеркнул Ткаченко.
— Что вы знаете о новых владельцах «Халла»?
— Ничего особенного, кроме того, что знают все. Они приняли решение назначить Слуцкого – и все знают, что они сумасшедшие. Ой! Наверное, наоборот: все знают, что они сумасшедшие и приняли решение взять Слуцкого. Тоже, кажется, не то. Главное, что это вроде не взаимосвязано… Поэтому он пока не должен на них обижаться. Люди помогли ему сделать главный шаг в его нынешней жизни.
— Им из Лондона советовали?
— Нет. Наоборот. Мне кажется, ещё и отговаривали. Леонид нырнул в такую ситуацию – уж больно он этого хотел. Понятно было, что и игроки продавались бы и что будет очень сложно. Но мы все должны надеяться, что у него получится. Ведь по его успехам, в том числе, будут судить об уровне всего российского футбола.