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Киреенко: можно сказать, «Зенит» пижонил до удаления, но потом игроки собрались

22 сентября 2017, пятница. 02:33 Футбол

Нападающий «Динамо» из Санкт-Петербурга Павел Киреенко поделился впечатлениями после победы над «Зенитом» (3:2) в матче 1/16 финала Кубка России и отреагировал на мнение известного комментатора Геннадия Орлова о том, что команда Роберто Манчини «пижонила» на поле.

«Можно сказать, что пижонство присутствовало на первых минутах, но после удаления игроки «Зенита» собрались. Возможно, они хотели показать свой класс, что они намного сильнее нас. Мы не расслабились, ведь против «Зенита», как и против любой другой команды, можно сыграть достойно. «Динамо» не побоялось, собралось и дало бой. Главное теперь — не расслабляться, дальше команды будут сильнее. В следующей стадии играем против «СКА-Хабаровск».

За счёт чего была достигнута эта победа? Удалив Мевлю, судья дал реальный шанс «Динамо» на победу. Класс и уровень игроков «Зенита» выше, так что красная карточка сделала игру равной. В моменте с первым голом Лодыгин не ожидал столь хорошей передачи на Кулишева. Тот подставил ногу — и, перевесив вратаря, попал в ближний угол. Когда забивался второй мяч, прошла скрытая передача, Марков убежал и ударил в дальний угол.

Наверное, при счёте 2:0 мы расслабились, произошёл сбой. «Зениту» нужно было возвращаться: первая команда Премьер-Лиги проигрывала команде ФНЛ. Оба их мяча были забиты за счёт класса, и инициатива была уже на их стороне. Видел, как забивался первый гол — отличный удар издалека. А вот второй не увидел, потому что переодевался.

Перед овертаймом тренер говорил, что нужно перебороть себя, снова захватить инициативу и не давать бить по нашим воротам. У нас было на одного игрока больше, поэтому мы должны были владеть мячом. После гола с пенальти нас начали поджимать, но «Динамо» оборонялось всеми силами», — передаёт слова форварда корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов из Санкт-Петербурга.

«Зенит» проиграл «Динамо СПб» и вылетел из Кубка России
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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